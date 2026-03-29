Alpine destacó la defensa de Gasly ante Verstappen y lamentó la falta de puntos de Colapinto en Suzuka
En un comunicado difundido por el equipo Alpine en sus redes oficiales, el director deportivo Steve Nielsen analizó el trabajo de Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde el francés fue 7º y el argentino terminó 16º en Suzuka.
En el evento nipón, Gasly sumó puntos por tercera carrera consecutiva, mientras que Colapinto finalizó fuera del top 10. “Suzuka fue un resultado fantástico para el equipo. Realmente una conducción muy sólida por parte de Pierre. Desafortunadamente, Franco estuvo un poco perjudicado por el coche de seguridad, no logró conseguir puntos hoy, lo cual es una lástima”, expresó el británico.
Luego, Nielsen puso el foco en el duelo con el campeón del mundo. “Pero una actuación realmente fuerte de Pierre para mantener a Max (Verstappen) detrás durante 25 vueltas, creo que fueron. Mucha presión por parte de un campeón del mundo en cuatro ocasiones”, destacó.
En ese marco, subrayó la solidez del francés: “Ahí Pierre realmente no cometió ni un solo error, aunque Max intentó un par de trucos para adelantarlo en la chicana, Pierre realmente se mantuvo firme y consiguió puntos valiosos para el equipo”, añadió el responsable de Alpine.
De cara a lo que viene, Nielsen se mostró confiado. “Es un resultado muy positivo para el equipo de cara al descanso que tenemos ahora. Tenemos algunas mejoras para Miami. Son características de pista diferentes en Miami, así que somos optimistas de que vamos a lograr lo mismo allí”, concluyó.
En cuanto a la tarea de Colapinto, el argentino cumplió una labor prolija. Largó 15º, tuvo un buen inicio al superar a Gabriel Bortoleto (Audi) y a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), y se mantuvo en ritmo competitivo en el pelotón medio.
Tras su detención en boxes, donde el equipo le montó neumáticos duros, regresó a pista en el 17º puesto. Luego avanzó una posición por la parada de Alex Albon (Williams) y mostró buen ritmo y potencial para seguir progresando en la segunda mitad de la carrera.
Sin embargo, el ingreso del auto de seguridad alteró su estrategia, ya que varios pilotos que marchaban por delante aprovecharon para cambiar neumáticos y el argentino no pudo capitalizar esa neutralización para ganar lugares.
En el tramo final, Colapinto fue a la carga contra Carlos Sainz (Williams). Llegó a colocarse a apenas cuatro décimas del español, pero pese a la presión constante no consiguió el sobrepaso y debió conformarse con el 16º lugar.
En el plano del campeonato, Alpine se ubica 5º en el Mundial de Constructores con 16 puntos, de los cuales 15 fueron sumados por Gasly y 1 por Colapinto, gracias a su décimo puesto en el Gran Premio de China.
En cuanto a los registros de carrera en Suzuka, el mejor giro de Colapinto fue de 1m34s512 en la vuelta 41, mientras que Gasly marcó 1m33s691 en el 39º giro, ratificando el buen rendimiento del auto en ritmo de carrera.
La competencia en Japón dejó además un dato histórico. Kimi Antonelli (Mercedes) logró su segundo triunfo consecutivo y se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato en 76 años de historia de la F1.
Desde 1953 que no se registraban dos victorias italianas consecutivas en la categoría, cuando los ferraristas Giuseppe Farina (GP de Suiza) y Alberto Ascari (GP de Alemania) dominaron aquella temporada, en la que Ascari se consagró campeón.
El podio en Suzuka lo completaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc, con Ferrari, en una carrera que dejó buenas sensaciones en Alpine y la expectativa de confirmar la evolución en el próximo compromiso en Miami.