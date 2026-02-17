Alpine confirmó el cronograma de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la última semana de pretemporada de la Fórmula 1
La escudería francesa Alpine dio a conocer cómo será la distribución de trabajo dentro de pista de sus dos pilotos durante los tres días finales de la pretemporada 2026 en el Circuito Internacional de Baréin, en la antesala del inicio del calendario de la Fórmula 1.
La actividad, que se desarrollará desde miércoles 18 hasta viernes 20 de febrero, continuará con un esquema similar al utilizado en la primera semana de ensayos, y mantendrá la dinámica de horarios divididos entre mañana y tarde para maximizar la puesta a punto del monoplaza A526.
Cómo se dividirán las sesiones
Miércoles:
- Pierre Gasly abrirá la jornada en el turno matutino, liderando las pruebas en pista hasta el parate al mediodía.
- En el turno vespertino, el argentino Franco Colapinto tomará el mando del Alpine para completar parte de la actividad.
Jueves:
- Será Colapinto quien tenga a su cargo la jornada completa, con sesiones matutinas y vespertinas para seguir acumulando kilómetros en el A526.
Viernes:
- El test final quedará nuevamente en manos de Gasly, cerrando la última semana de pretemporada con un enfoque en recopilación de datos y ajustes.
La escudería difundió el cronograma a través de sus canales oficiales y subrayó que este reparto busca optimizar el ritmo de desarrollo técnico del monoplaza de cara al inicio de la temporada 2026.
Colapinto llega con rodaje previo
En la primera semana de tests en Baréin, Colapinto ya acumuló 172 vueltas con el Alpine A526 y marcó el mejor tiempo dentro de la escuadra con un registro de 1:35.806. Por su parte, Gasly también completó un alto número de giros y contribuyó a los trabajos de fiabilidad y ajustes mecánicos.
Las jornadas de ensayos serán televisadas en Latinoamérica por Disney+ y Fox Sports, y representan la última oportunidad para que los equipos afiancen la puesta a punto antes del inicio del campeonato mundial.