Alpine confirmó cuándo presentará en sociedad el Modelo 2026 para Franco Colapinto y Pierre Gasly
Cuando todavía resta la última fecha de la Fórmula 1 en la temporada, que será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, Alpine ya anunció cuándo será la presentación del nuevo monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026. A través de un comunicado del equipo, se estableció que el próximo 23 de enero será la jornada donde se hará público el nuevo diseño del flamante A526.
“Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, indicó el reporte que difundió la escudería con sede en Enstone, Reino Unido. Al mismo tiempo, indicaron que la hora donde se verá el diseño del nuevo coche será a las 12.30 (hora local), a las 17.30 de Argentina.
We've got something to show you…
23.01.26@MSCCruisesUSA pic.twitter.com/EsLSlTQ0C9
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2025
De esta manera, la presentación se dará en el marco del inicio de la pretemporada con una prueba privada del 26 al 30 en el Circuito de Barcelona, en Cataluña, sede del Gran Premio de España.
El nuevo modelo dirá presente en dichos test en la ciudad catalana. Posteriormente, se realizarán las pruebas abiertas en el Circuito Internacional de Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Hay que recordar que la temporada de la F1 abrirá con el Gran Premio de Australia en Melbourne, el 8 de marzo.
De cara a 2026, la Fórmula 1 experimentará modificaciones significativas: los autos y neumáticos serán más pequeños y los motores combinarán en partes iguales la potencia de combustión y la eléctrica, con un 50 % de cada uno. Esta transformación técnica impide a los equipos anticipar con precisión el rendimiento de sus rivales. Aunque las pruebas internas pueden ofrecer señales alentadoras, la verdadera evaluación llegará con los test privados, seguidos por la pretemporada en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), a la espera del comienzo de una nueva era en la Fórmula 1.