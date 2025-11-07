Maran Suites & Towers

¡Alpine confirmó a Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026!

Redacción | 07/11/2025 | Deportes, Destacadas | No hay comentarios

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un hecho: Alpine confirmó que formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026. El argentino, recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios.

Evidenciando una notable evolución en su rendimiento, el corredor de 22 años comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo como titular.

Alpine lo reveló a través de un posteo en redes sociales hace instantes, diciendo: “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa”. AMPLIAREMOS.-

