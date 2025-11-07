¡Alpine confirmó a Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026!
La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un hecho: Alpine confirmó que formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026. El argentino, recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios.
Stronger together, @FranColapinto pic.twitter.com/BLVpYxemPV
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Evidenciando una notable evolución en su rendimiento, el corredor de 22 años comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo como titular.
Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Alpine lo reveló a través de un posteo en redes sociales hace instantes, diciendo: “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa”. AMPLIAREMOS.-