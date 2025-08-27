Allanaron la Planta de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú por sospechas de contaminación
El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó un allanamiento en la Planta de Efluentes del Parque Industrial, ante las sospechas de contaminación del río Gualeguaychú. La medida, llevada adelante por la Policía Federal, se enmarca en una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Federal a raíz de denuncias sobre el mal funcionamiento del sistema de tratamiento de líquidos industriales.
Según lo informado por los colegas de El Día Online, durante el operativo se realizaron tomas de muestras que serán analizadas por laboratorios especializados. La actuación judicial tuvo su origen en una denuncia que señalaba fallas en la planta desde febrero y una paralización total desde mayo, atribuida a la falta de mantenimiento y control de las industrias radicadas en el predio.