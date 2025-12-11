Sur Finanzas: La situación de Ariel Vallejo se complica por presunta obstrucción de la investigación
Una denuncia anónima derivó en un nuevo operativo en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, un financista cercano al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La Justicia ordenó este jueves el allanamiento de un galpón en Turdera, donde se encontraron cajas con documentación, cajeros automáticos, cajas fuertes y cajas de seguridad vinculadas a la firma.
De acuerdo con fuentes judiciales, en el lugar fue sorprendida Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, cargando cajas en una camioneta Toyota SW4. En el vehículo se hallaron cinco teléfonos celulares ocultos debajo de un asiento, un elemento que podría constituir un intento de obstrucción de la investigación y agravar la situación judicial de Vallejo y otros implicados.
Este procedimiento marca el tercer día consecutivo de allanamientos en la causa, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y de la fiscal Cecilia Incardona. El martes hubo operativos en la AFA y en 18 clubes de fútbol, y el miércoles en distintas empresas, oficinas y en una caja de seguridad vinculadas a Sur Finanzas. Todas las sucursales de la firma ya habían sido inspeccionadas.
La nueva intervención se activó tras el llamado de un hombre que se identificó como “Hugo”, comerciante de Turdera, de 72 años, quien aseguró haber visto hace 20 a 25 días cuatro camionetas ploteadas como de Sur Finanzas descargando “un montón de cajas” en un galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818. Según su relato, los vehículos —Toyota SW4— realizaron “varios viajes”.
Tras recibir la denuncia, la fiscal Incardona solicitó al juez Armella constatar el domicilio y, si coincidía con lo descripto, proceder al allanamiento. La información fue confirmada y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal irrumpió en el lugar, donde halló documentación de la empresa, una computadora, cajeros automáticos, cajas fuertes de gran tamaño y cajas de seguridad más pequeñas.
Al llegar al sitio, los agentes encontraron en la entrada una Toyota SW4 coincidente con la denuncia, y a Sánchez cargando cajas. Fue identificada y requisada, encontrándose sus documentos personales en la camioneta junto con los cinco celulares ocultos. La Policía Federal continuaba trabajando en el predio al cierre de esta edición.
Los allanamientos forman parte de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas y al club Banfield, y que se suma a una denuncia de la DGI-ARCA por una presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque, además del manejo de más de 800 mil millones de pesos por parte de personas sin capacidad económica o directamente inexistentes.