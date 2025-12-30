Allanan la casa de Javier Faroni por la causa por el presunto desvío millonario de fondos vinculados a la AFA
La vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada en el marco de una investigación judicial por el presunto desvío de millones de dólares al exterior.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y se llevó adelante en un barrio cerrado de Nordelta, en Tigre. Según se informó, los investigadores buscan contratos, computadoras y distintos dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para la causa.
Con anterioridad, la Justicia ya había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni, quien aparece vinculado a la empresa TourProdEnter, señalada como la firma que administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia empresas presuntamente ficticias.
Las maniobras bajo sospecha se habrían concretado mediante contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección argentina, firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia y su principal colaborador, Pablo Toviggino.
La empresa vinculada a Faroni fue registrada en Miami a nombre de Érica Gillette, esposa del empresario, ex productora teatral y ex directiva de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.
En paralelo, la Justicia de los Estados Unidos avanzó con un pedido de “discovery”, que habilitó el acceso a registros bancarios confidenciales de la productora contratada por la AFA y formalmente dirigida por Gillette.
Ante el avance de la causa, Faroni difundió un comunicado público en el que cuestionó el tratamiento mediático del caso, aseguró estar alejado de la política y afirmó que su empresa siempre actuó dentro del marco legal.
“No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas o irregulares de ningún tipo”, sostuvo el empresario.
En el mismo texto, reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA, al señalar que la firma actúa como agente comercial de la entidad en el exterior. “La empresa organiza la logística internacional, es agente de cobro y de pago, siempre dentro de su giro comercial y de acuerdo al contrato vigente con la AFA”, explicó.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de los Estados Unidos. En su presentación, advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos, a través del uso de cuentas bancarias en territorio norteamericano.
Según los investigadores, TourProdEnter LLC aparece como la pieza central del esquema, actuando como intermediaria en el cobro de contratos globales vinculados a la Selección. La denuncia indica que la firma habría acumulado unos 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino, según publicó el diario La Nación.
Los recursos investigados tendrían origen, principalmente, en un amistoso de la Selección argentina disputado en China y en un acuerdo de patrocinio con Binance, la plataforma internacional de criptomonedas. De acuerdo a la denuncia, esos fondos no habrían ingresado a cuentas oficiales de la AFA ni al país, quedando por fuera del circuito formal.