Allanamientos simultáneos en sedes de la AFA, clubes afiliados, predio en Ezeiza y oficinas de la Superliga Profesional
La Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realiza este martes 33 allanamientos en forma simultánea en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -de la calle Viamonte y en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza- en 18 clubes de fútbol y en la sede de la Superliga Profesional en la causa por presunto lavado de dinero la “Sur Finanzas”, de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en busca de “documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos, entre otros elementos que puedan resultar de utilidad”, para la investigación.
Además de las dos sede de la AFA, los allanamientos se realizan en los clubes Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur y su estadio Claudio “Chiqui” Tapia. En algunos casos se hacen operativos en más de una sede de las instituciones.
También se hacen procedimientos -que comenzaron cerca de las 8 horas- en dos oficinas de Puerto Madero que son la sede de la Superliga de Fútbol. “Son todos clubes que están relacionados con Sur Finanzas”, dijo una fuente que trabaja en la investigación.
El juez Armella ordenó los allanamientos “a efectos de proceder a sus registros y al secuestro de elementos de interés para la investigación… incluyendo documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos, entre otros elementos que puedan resultar de utilidad”.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional llevó su nombre en los últimos años. Este expediente se inició a medidos de agosto por una sospecha de maniobras con el club Banfield y hace dos semanas DGI-ARCA denunció a la financiera por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, muchos de ellos de parte de personas que no tienen la capacidad económica para hacerlo o que directamente no existen.
La Justicia allanó la semana pasada todos las sedes de Sur Finanzas, entre ellas la central, en la localidad bonaerense de Adrogué. La empresa ya había sido allanada en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuando se determinó que se usó una de sus billeteras virtuales para hacer operaciones que podrían estar vinculadas a los sobornos.
Además se secuestró el celular de Vallejo y el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura como presidenta de la financiera. Los teléfonos fueron entregados por el propio Vallejo que se presentó en el Juzgado Federal y dio las claves de los móviles.
Ahora, la Justicia dispuso una nueva tanda de allanamientos en busca de más documentación sobre la relación de la AFA, la Superliga y clubes con Sur Finanzas. En algunos clubes los procedimientos son más de una de sus sedes: en tres de Argentinos Juniors, Los Andes y Platense y en dos de Armenio, Independiente, Racing y San Lorenzo.
Esta no es la única causa que tiene Sur Finanzas y Vallejo. También es investigado por lavado de dinero en la Justicia en lo Penal Económico y por la compra de dólares a precio oficial en 2019 cuando regían restricciones cambiarias.