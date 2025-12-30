Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato con exclusividad y comisiones millonarias ligado a Javier Faroni
Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, la Justicia encontró el contrato firmado entre la entidad madre del fútbol argentino y una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El acuerdo establece que la firma TourProdEnter tenía la exclusividad para realizar todos los cobros y pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión del 30%, además de un 10% adicional por tareas logísticas. El documento fue secuestrado durante los procedimientos ordenados por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la PROCELAC, conducida por el fiscal general Diego Velasco.
Los allanamientos no solo alcanzaron a la sede de Viamonte, sino también al predio de la AFA en Ezeiza y al domicilio de Faroni.
Exclusividad y comisiones
Según el contrato al que accedió Clarín, la AFA otorgó a la empresa de Faroni un carácter exclusivo para las operaciones previstas. El artículo 4 señala que la entidad debía abstenerse de contratar a terceros para servicios similares, salvo autorización expresa del agente.
En tanto, el artículo 6, referido a la retribución del agente, fija que TourProdEnter tendría derecho a percibir el 30% de los montos ingresados a favor de la AFA en cada contratación, además de un 10% por tareas logísticas, que incluían viajes, concentraciones, seguros y planificación de reuniones. Los pagos de esas comisiones debían realizarse dentro de los diez días posteriores a cada erogación.
El contrato fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de que las partes acuerden una nueva relación contractual una vez vencido el plazo. Por la empresa, el acuerdo lleva la firma de Erica Gillette, esposa de Faroni.
La investigación por lavado
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos con alcance transnacional, que habrían sido ejecutadas a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina, firmados por las autoridades de la AFA.
De acuerdo con la investigación, TourProdEnter administró alrededor de 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia un entramado de empresas presuntamente ficticias radicadas en Miami, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
En el texto del contrato, Tapia dejó constancia de la aceptación de la propuesta de la empresa vinculada a Faroni, deseándole “éxito en la gestión encomendada”.
Restricciones y otros implicados
Tras el allanamiento en su vivienda de Nordelta, a Faroni —exdiputado vinculado al espacio de Sergio Massa— se le prohibió salir del país por 24 horas. La medida fue notificada cuando intentó viajar a Uruguay junto a su familia. El empresario fue interceptado en Aeroparque, donde, según trascendió, habría intentado descartar su teléfono celular, aunque las fuerzas de seguridad lograron retener un chip telefónico.
En la causa también aparece Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, una firma financiera señalada como pieza clave del esquema y vinculada a Tapia. Vallejo entregó su celular para ser peritado. En el expediente ya se encuentran procesados y bajo prisión domiciliaria la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, acusados de encubrimiento agravado, tras ser encontrados retirando computadoras de un galpón en Turdera.