Alimentos bajo sospecha: la UTEP denuncia desvíos y el Gobierno entrerriano vuelve a quedar en deuda con la emergencia alimentaria
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un duro comunicado en el que repudia el desvío de recursos destinados a comedores comunitarios y reclama al Gobierno de Entre Ríos una planificación seria y transparente frente a la emergencia alimentaria. “La comida no se negocia”, advirtieron las organizaciones sociales, mientras el tema también llegó al Senado provincial, donde legisladores justicialistas exigieron la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social.
En un escenario social cada vez más tenso, la UTEP volvió a poner en evidencia las fallas del Ejecutivo provincial en la gestión de la asistencia alimentaria, denunciando irregularidades que no solo rozan lo administrativo, sino que impactan de lleno en la vida cotidiana de miles de familias. Los movimientos sociales, que sostienen gran parte de la red de comedores y merenderos en el territorio, señalaron que cada retraso o desvío tiene consecuencias concretas.
“Cada alimento que no llega a destino es un comedor que no puede abrir”, alertaron, apuntando directamente contra la responsabilidad del Estado Provincial, al que acusaron de ejecutar políticas públicas sin control, sin diálogo y con una alarmante opacidad.
Bajo el título “El hambre no es botín político: exigimos transparencia, diálogo y planificación”, el documento difundido por la UTEP fue categórico: la alimentación no puede ser una herramienta discrecional ni un mecanismo de construcción de poder. Recordaron que el derecho a la alimentación es un derecho humano básico, cuya vulneración profundiza la desigualdad y expone a los sectores más vulnerables.
Las organizaciones remarcaron que la emergencia alimentaria no se resuelve con parches ni silencios oficiales, sino con planificación, control efectivo, participación social y decisión política, virtudes que —según denuncian— hoy brillan por su ausencia en la gestión provincial.
En paralelo, el tema escaló al plano legislativo. Durante la sesión del Senado de este martes, ingresó el Expediente N° 33.062, un proyecto de comunicación presentado por el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), con acompañamiento de Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), dirigido a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, para que convoque de manera urgente y extraordinaria a la Mesa de Diálogo Social.
El pedido se fundamenta en procedimientos judiciales en curso, que incluyeron allanamientos y el secuestro de toneladas de alimentos presuntamente provenientes del área de Desarrollo Humano, además de denuncias que señalan canales de distribución ligados a fundaciones con vínculos políticos con el gobierno de Rogelio Frigerio.
En el recinto, Sanzberro explicó que la iniciativa responde a la necesidad de dar explicaciones claras sobre la distribución de la asistencia alimentaria. “La Mesa de Diálogo Social nació al amparo de la emergencia y como un espacio de democracia participativa y transparencia”, recordó, reclamando que el propio Gobierno no vacíe de contenido un ámbito que la Legislatura creó para controlar y garantizar derechos.
Mientras tanto, la emergencia alimentaria sigue golpeando en los barrios, y el mensaje que baja desde organizaciones sociales y desde el Senado es claro: sin transparencia ni control, la política alimentaria se transforma en otra deuda del Gobierno entrerriano con su gente.
