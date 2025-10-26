Alicia Lucich, madre de Javier y Karina Milei, fue a votar con el documento equivocado
La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, protagonizó un curioso episodio en las elecciones legislativas de este domingo al presentarse a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su casa.
El incidente tuvo lugar en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación más seguidos por la prensa, ya que allí también sufraga la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Lucich, con su peinado impecable y pelo carré rubio, se dio cuenta del error recién al momento de ingresar al colegio. Tuvo que volver a su domicilio a buscar el DNI y finalmente pudo emitir su voto pasadas las 10 de la mañana.