Alicia Fregonese: “Voy a trabajar para que Entre Ríos y Argentina estén cada día mejor”
La candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Alicia Fregonese, emitió su voto en la Escuela N°62 Delio Panizza, de Maciá. Destacó que: “Estoy muy feliz de haber venido y de estar acá, como siempre. Siempre voto en la misma escuela, y espero que esta jornada transcurra de manera pacífica”.
Para Fregonese, la participación ciudadana es clave para mejorar las instituciones. “Es importante que votemos porque es una manera de mejorar nuestra democracia. Debemos venir a votar, es lo mejor que podemos hacer para garantizar que tengamos mejores instituciones y mejores gobernantes”, afirmó.
Respecto al nuevo sistema de BUP, recalcó las ventajas que presenta este cambio respecto al sistema anterior: “Creo que cuanto más fácil y simple sea el sistema, mucho mejor para los fiscales, los presidentes de mesa y para la gente. Antes estábamos horas con esas boletas larguísimas. Esto va a ser mucho más rápido y además es mucho mejor para el ambiente. Dejamos de usar tanto papel”.
Fregonese puso de relieve el compromiso que asume al postularse: “Lo hago con muchísimo compromiso, entendiendo que voy a tener una responsabilidad enorme para con todos los entrerrianos”.
Finalmente, reafirmó su propósito con el bienestar de la provincia y del país. “Voy a trabajar para que Entre Ríos y Argentina estén cada día mejor”.