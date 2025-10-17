Alicia Aluani representó a Entre Ríos en el Encuentro Internacional de Cuencas Transfronterizas por la Paz
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó en representación del Gobierno provincial en el acto de apertura del Encuentro Internacional de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas por la Paz, que se desarrolló este jueves en la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
El encuentro reunió a representantes de organismos internacionales, autoridades de gobiernos locales, académicos, referentes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de debatir sobre el manejo de aguas compartidas y su rol en la integración regional y el desarrollo sostenible.
Durante el acto de apertura, se compartieron saludos institucionales y mensajes de adhesión, entre ellos el del gobernador Rogelio Frigerio, quien envió una misiva en la que destacó “la plena convicción de que los conceptos e intercambio de información que compartiremos serán vitales para gestionar y preservar de la mejor manera las cuencas lacustres y fluviales compartidas, su riqueza y biodiversidad”.
“El agua une”
En su discurso, Aluani agradeció la invitación y subrayó la importancia de la cooperación internacional:
“Hablar de cuencas transfronterizas es hablar de cooperación, convivencia y respeto entre los pueblos. Es reconocer que el agua no entiende de fronteras, y que los desafíos ambientales, sociales y productivos solo pueden enfrentarse desde la construcción colectiva y el compromiso compartido”.
La vicegobernadora afirmó que Entre Ríos es una provincia atravesada por ríos y humedales, y que “gestionar el agua es también saber gestionar el territorio y el futuro”. En ese sentido, destacó que “el agua une países, provincias, instituciones y comunidades que, a pesar de las diferencias, comparten un mismo horizonte de desarrollo sostenible y convivencia pacífica”.
Asimismo, valoró la cuenca del río Uruguay como “un símbolo de lo que podemos lograr cuando la gestión ambiental se combina con el diálogo y la diplomacia”, y resaltó que “el agua puede ser un puente antes que una frontera”.
Aluani también celebró la diversidad de actores presentes —entre ellos la Unesco, Aladi, CAF y OEA— al sostener que “la paz y el desarrollo sostenible se construyen con múltiples voces y miradas”. Finalmente, convocó a los participantes a “mirar este encuentro no como un evento aislado, sino como el punto de partida de una agenda compartida”, y expresó su deseo de que “cada diálogo se transforme en un compromiso concreto”.
Participación institucional y agenda
Durante la jornada, también tomaron la palabra Walter Teixeira Núñez, secretario general de la Intendencia de Salto; José Eduardo Lauritto, presidente pro tempore del CCRU e intendente de Concepción del Uruguay; Manuel Appratto, coordinador de Gabinete de Paysandú; Maher Jaber, prefecto de Barra do Quaraí; José Luis Walser, intendente de Colón; Juan de Dios García, de la Diputación de Huelva (Andalucía); y Cynthia Padrón Nigro, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.
También participaron Marcos Follonier, secretario técnico del CCRU; Nicolás Urrutia, vicepresidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM Salto Grande; María Cecilia Bottino, presidenta de la Delegación Uruguaya de la CARU; y Julieta Sosa, coordinadora de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, entre otros.
El Encuentro Internacional de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas por la Paz es una iniciativa del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU) y la Red Euro-Latinoamericana para la Gobernanza Transfronteriza de Cuencas, integrada por cinco cuencas latinoamericanas y tres europeas.
La agenda contempla conferencias, mesas de trabajo y plenarias dedicadas a temas como hidrovías y desarrollo regional, cuencas como instrumentos de paz, y alianzas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado. Entre los disertantes figuran Sergio Abreu (Aladi), María Rosa Cárdenas (Unesco), Martín Guillermo (ARFE) y Rafael Farromeque (CAF), junto con representantes de la OEA, Felcode y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Las actividades continúan este viernes 17 de octubre en el Salón de Relaciones Públicas de la CTM Salto Grande, y el fin de semana en la región de la Triple Frontera, que abarca Barra do Quaraí (Brasil), Monte Caseros (Argentina) y Bella Unión (Uruguay).