Alicia Aluani recibió la invitación para la 23ª edición de “Barú Canta en Enero”
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, recibió al presidente comunal de Arroyo Barú, Fabián Soto, quien la invitó formalmente a participar de la 23ª edición del festival “Barú Canta en Enero”, que se desarrollará los días sábado 17 y domingo 18 de enero de 2025 en el predio de la Estación.
Durante el encuentro estuvieron presentes la prosecretaria Sara Foletto, la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa, y la secretaria comunal María Eugenia Orcellet.
“Estamos muy agradecidos con la vicegobernadora por habernos recibido tan amablemente como siempre. Vinimos a invitarla a la fiesta icónica de nuestra localidad, ‘Barú Canta en Enero’”, expresó Soto, quien destacó que el festival “viene creciendo año a año, por eso decidimos redoblar la apuesta: siempre fue una sola noche y ahora serán dos”.
El jefe comunal confirmó que el evento se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2025, y detalló que ya se encuentran trabajando en la grilla artística y en la organización integral del festival, que convoca a vecinos y visitantes de toda la región.
Asimismo, Soto valoró el compromiso y acompañamiento de la Provincia con los gobiernos locales, resaltando la importancia del trabajo conjunto. “La vicegobernadora siempre se interesa por cómo venimos trabajando en nuestras localidades, así que le comenté todo lo que venimos impulsando desde nuestra gestión para acompañar el desarrollo y crecimiento de Arroyo Barú”, concluyó.