Alicia Aluani participó del 50º Aniversario de la Escuela Vieytes de Aranguren
La Escuela de Aranguren conmemoró este sábado su 50º aniversario con un acto en el edificio de la institución que reunió a autoridades, estudiantes, exalumnos y vecinos de la comunidad.
El evento contó con la presencia de la rectora Nazarena Salzman, el presidente municipal Luis Siebenlist, el director de Escuelas Secundarias de la Provincia Omar Osuna, y la vicegobernadora Alicia Aluani.
Durante la ceremonia se realizaron palabras alusivas, el descubrimiento de placas recordatorias –bendecidas por el pastor Rubén Molina– y la Ceremonia de Antorchas en homenaje a “la llama de la educación pública”. También hubo números artísticos de estudiantes y una presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos.
“50 años de historia y compromiso”
La vicegobernadora Alicia Aluani destacó: “Es una fecha muy especial: son 50 años de trayectoria, 50 años de historia, 50 años de educación y de compromiso con nuestros jóvenes entrerrianos. Han formado no solo alumnos, sino también ciudadanos, acompañando proyectos de vida y siendo pilar de esta comunidad”.
Agregó que para el gobierno provincial la educación es “una herramienta transformadora que modifica realidades” y reafirmó el compromiso de trabajar “día a día para que nuestros alumnos entrerrianos puedan vivir con más oportunidades y en mejores condiciones”.
La rectora Nazarena Salzman recordó los inicios: “Desde aquel 1974, cuando se firma el decreto para que en 1975 comience a funcionar, un grupo de visionarios sembró la semilla de lo que hoy es nuestra escuela”. Agradeció a fundadores, pioneros, directores, docentes, personal administrativo y de servicios, alumnos y exalumnos por haber construido la identidad institucional.
En representación del CGE, el director Omar Osuna transmitió las felicitaciones de Alicia Fregonese y subrayó “la gestión de calidad y compromiso para la educación de Aranguren y de toda la comunidad rural de la zona”.
Por su parte, la exalumna Sandra Ostorero evocó la lucha fundacional: “Aquella comisión soñó, luchó y trabajó para que esta escuela fuera posible en Aranguren. Muchos se preguntaban: ¿para qué una escuela si Ramírez estaba tan cerca? Pero ellos no bajaron los brazos. Felices 50 años, querida Vieytes, que sigas siendo magia, refugio y esperanza para muchas generaciones más”.
Otras presencias
Del acto participaron también el senador por Nogoyá Rafael Cavagna, la directora departamental de Escuelas Claudia Sosa y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores Julieta Sosa, junto a autoridades educativas, exintendentes, docentes, estudiantes, exalumnos y vecinos de la localidad.