Alicia Aluani participó del 50º Aniversario de la Escuela Vieytes de Aranguren

Redacción | 06/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Escuela de Aranguren conmemoró este sábado su 50º aniversario con un acto en el edificio de la institución que reunió a autoridades, estudiantes, exalumnos y vecinos de la comunidad.

El evento contó con la presencia de la rectora Nazarena Salzman, el presidente municipal Luis Siebenlist, el director de Escuelas Secundarias de la Provincia Omar Osuna, y la vicegobernadora Alicia Aluani.

Durante la ceremonia se realizaron palabras alusivas, el descubrimiento de placas recordatorias –bendecidas por el pastor Rubén Molina– y la Ceremonia de Antorchas en homenaje a “la llama de la educación pública”. También hubo números artísticos de estudiantes y una presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

“50 años de historia y compromiso”

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó: “Es una fecha muy especial: son 50 años de trayectoria, 50 años de historia, 50 años de educación y de compromiso con nuestros jóvenes entrerrianos. Han formado no solo alumnos, sino también ciudadanos, acompañando proyectos de vida y siendo pilar de esta comunidad”.

Agregó que para el gobierno provincial la educación es “una herramienta transformadora que modifica realidades” y reafirmó el compromiso de trabajar “día a día para que nuestros alumnos entrerrianos puedan vivir con más oportunidades y en mejores condiciones”.

La rectora Nazarena Salzman recordó los inicios: “Desde aquel 1974, cuando se firma el decreto para que en 1975 comience a funcionar, un grupo de visionarios sembró la semilla de lo que hoy es nuestra escuela”. Agradeció a fundadores, pioneros, directores, docentes, personal administrativo y de servicios, alumnos y exalumnos por haber construido la identidad institucional.

En representación del CGE, el director Omar Osuna transmitió las felicitaciones de Alicia Fregonese y subrayó “la gestión de calidad y compromiso para la educación de Aranguren y de toda la comunidad rural de la zona”.

Por su parte, la exalumna Sandra Ostorero evocó la lucha fundacional: “Aquella comisión soñó, luchó y trabajó para que esta escuela fuera posible en Aranguren. Muchos se preguntaban: ¿para qué una escuela si Ramírez estaba tan cerca? Pero ellos no bajaron los brazos. Felices 50 años, querida Vieytes, que sigas siendo magia, refugio y esperanza para muchas generaciones más”.

Otras presencias

Del acto participaron también el senador por Nogoyá Rafael Cavagna, la directora departamental de Escuelas Claudia Sosa y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores Julieta Sosa, junto a autoridades educativas, exintendentes, docentes, estudiantes, exalumnos y vecinos de la localidad.

