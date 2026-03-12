Alicia Aluani participó de la reunión de Directorio del Instituto Becario
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó este jueves de la reunión de Directorio del Instituto Becario y, junto al director ejecutivo Mariano Berdiñas, recorrió las instalaciones del organismo en la ciudad de Paraná, donde también dialogó con los trabajadores.
Durante la visita, Aluani valoró la importancia de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y el futuro de la provincia. Asimismo, destacó el trabajo del organismo, el ordenamiento de las cuentas públicas y la eficiencia del sistema solidario que impulsa el instituto.
“Facilitarle a todos los niños una ayuda que impacta en la educación y en el bienestar de las familias entrerrianas”, expresó la vicegobernadora al referirse al alcance de las becas que se otorgan en toda la provincia.
Por su parte, Mariano Berdiñas agradeció la presencia de la mandataria, presentó al personal y explicó el funcionamiento del Instituto Becario, al que definió como un ente autárquico descentralizado de la Legislatura de Entre Ríos.
“Es único en el país con un sistema solidario en el que los profesionales colegiados, junto con el Estado entrerriano, brindan oportunidades a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo nacional para acompañarlos en sus estudios”, indicó el funcionario, quien además informó que actualmente hay 16.000 estudiantes becados en toda la provincia.
Entre los temas abordados durante el encuentro se trató la incorporación de autoridades al Directorio del Instituto Becario. Participan Claudia Silva (presidenta del Directorio) en representación de la Cámara de Senadores; Carolina Streitenberger por la Cámara de Diputados; Carlos Cuenca por el Consejo General de Educación (CGE); Nicolás Olivera por la Uader; Pablo Mitre, director de Coordinación Administrativa de la Casa de la UNER; Laureano Alberto Aguiar, secretario de Bienestar Universitario de la UTN; Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación; y Edith Rougier, Carina Cangeri y Francisco Alegre por la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (Aepuer).
Asimismo, durante la reunión se presentó información sobre el programa de Becas y Bienestar Estudiantil y las proyecciones y propuestas para 2026. También se analizaron temas vinculados al transporte escolar rural, la optimización de recursos y las gestiones conjuntas con el CGE.