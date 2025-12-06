Alicia Aluani participó de la presentación de la 2ª edición de la Fiesta del Adobe en Nogoyá
La ciudad de Nogoyá lanzó oficialmente la segunda edición de la Fiesta del Adobe, un evento que reúne tradición, identidad y trabajo artesanal. La presentación tuvo lugar este viernes por la tarde en el horno de ladrillo de la familia Moreira, espacio simbólico para la actividad ladrillera. La celebración se realizará el sábado 13 de diciembre en el Club Deportivo Libertad, con el propósito de rescatar las costumbres de los ladrilleros y promover el turismo regional.
La vicegobernadora Alicia Aluani destacó el profundo arraigo cultural del oficio. “Esta fiesta nos llena de orgullo porque no solamente es parte de nuestra identidad, sino también del sentido de pertenencia”, afirmó, subrayando la importancia del evento en la preservación de la cultura local. Además, remarcó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos queremos estar presentes y acompañar las celebraciones que ponen en valor nuestras tradiciones… la Fiesta del Adobe es muy importante porque los actores principales son los ladrilleros, quienes hacen un trabajo artesanal que requiere de mucho esfuerzo”.
Por su parte, el intendente Bernardo Schneider valoró el “esfuerzo conjunto” para la organización y enfatizó que la fiesta “pone en valor lo que hacen los amigos ladrilleros”. El jefe comunal convocó a toda la comunidad: “Los invitamos a todos que se acerquen… Nogoyá tiene esa característica, la de ser buenos anfitriones”.
El presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch, también agradeció el apoyo institucional. “Son desafíos que se llevan adelante desde una institución, pero sin este acompañamiento sería prácticamente imposible”, señaló. Recordó además que, desde la primera edición en el barrio El Chañar, el objetivo fue “visualizar este trabajo ancestral y artesanal” y potenciar una fiesta “única” para la ciudad.
Declaración de Interés Legislativo
Durante el acto, la vicegobernadora Aluani entregó a Koch la Declaración de Interés Legislativo emitida por la Cámara de Senadores de Entre Ríos, que reconoce oficialmente la realización de la Segunda Fiesta del Adobe, prevista para el 13 de diciembre de 2025 (Expediente Nº 15.542).
Presencias
Participaron de la presentación: la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch; José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en la Casa de Entre Ríos; Karina Clementin, coordinadora de Cultura; además de autoridades y referentes locales.