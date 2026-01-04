Alicia Aluani participó de la apertura de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra en Nogoyá
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó este sábado por la noche del acto de apertura de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, que se desarrolla en el predio del Ferrocarril de Nogoyá, con entrada libre y gratuita durante todo el fin de semana.
La ceremonia inaugural contó además con la presencia del intendente Bernardo Schneider, la viceintendenta Desireé Peñaloza y el senador provincial Rafael Cavagna, junto a la directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación, Karina Clementin, y otras autoridades.
Previo al acto oficial, Aluani recorrió el predio, dialogó con feriantes, emprendedores y vecinos, y destacó la convocatoria del evento que forma parte del calendario cultural de la ciudad.
Con espíritu entrerriano
Durante su discurso, la vicegobernadora agradeció la invitación del intendente y puso en valor el trabajo del municipio. “Para mí es siempre una alegría y un honor estar en esta nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, que ya es parte de la identidad cultural de nuestra ciudad y de la provincia”, expresó.
En ese marco, subrayó el valor simbólico del instrumento: “La guitarra nos permite contar nuestra historia, rescatar nuestras raíces e identidad, una identidad que se construye con cultura, trabajo y comunidad”, remarcó.
Asimismo, ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a las fiestas populares. “Junto al gobernador Rogelio Frigerio acompañamos estas celebraciones porque nos representan, son parte de nuestra cultura y también un motor de desarrollo y crecimiento”, afirmó, y concluyó: “Gracias por mantener viva la música, la cultura y el espíritu entrerriano”.
Por su parte, el intendente Bernardo Schneider agradeció la presencia de autoridades y vecinos, y dio la bienvenida a los artistas que formarán parte de las dos noches del festival. “Gracias a todos los que hacen posible que hoy tengamos esta fiesta y podamos disfrutarla”, señaló, destacando el acompañamiento de feriantes, emprendedores, empleados municipales, la comisión organizadora y los auspiciantes.
En otro tramo de su mensaje, Schneider invitó a poner en valor lo propio: “Disfrutemos de lo nuestro, de lo lindo y lo mucho que tenemos. De las cosas simples y cercanas, porque creo que de eso se trata la felicidad”, expresó.
Homenaje a Graciela Aquino
Durante la noche inaugural, el escenario principal fue nombrado “Graciela Aquino”, en reconocimiento a su extensa trayectoria como profesora de Folclore Argentino, formada en danzas tradicionales y dedicada a la enseñanza a niños, adolescentes y adultos.
En el homenaje se destacó su compromiso con la cultura popular, la transmisión intergeneracional de las expresiones artísticas y su labor silenciosa y desinteresada en defensa de la identidad local y provincial, recorriendo distintos puntos de Entre Ríos y del país con su mensaje cultural.
Cartelera artística
En la primera noche se presentaron Delfina Ronchi, el ballet “Por Tu Gente Nogoyá”, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y la Agrupación Santa Elena.
La fiesta continuará este domingo, también con entrada libre y gratuita, y contará con las actuaciones de Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamecera, además de la elección de la Embajadora.