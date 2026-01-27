Alicia Aluani partició de la inauguración del Parque de Energía Solar Fotovoltaica de Colón
La vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Ejecutivo provincial, junto al intendente de Colón, José Luis Walser, encabezaron el acto de inauguración del Parque de Energía Solar Fotovoltaica de la ciudad, una obra orientada a reducir el consumo eléctrico de la planta de agua potable y a promover el uso de energías limpias.
La actividad se desarrolló en la Planta Potabilizadora de Colón, donde se encuentra emplazado el parque. Del acto participaron también autoridades suizas, entre ellas el intendente de Sion, Philippe Varone, y el presidente comunal de Arbaz, Jean Michel Bovnin, en el marco del hermanamiento entre ambas ciudades.
La obra fue financiada mediante una donación de 80.000 francos suizos de la Asociación SolArgentina de Sion, junto a fondos aportados por el municipio de Colón, y fue ejecutada por la empresa Meyco SRL de San José. El objetivo central del proyecto es optimizar el consumo energético de la planta potabilizadora y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable.
Innovación, sustentabilidad y desarrollo local
Al tomar la palabra, Alicia Aluani expresó su orgullo por representar al gobernador Rogelio Frigerio en lo que definió como “un hito histórico de transformación energética”, vinculado tanto a la sustentabilidad como al desarrollo productivo. Señaló que la concreción del parque solar “es el resultado de una decisión de gobierno de avanzar hacia infraestructuras amigables con el medio ambiente, que protejan a las generaciones futuras”.
En ese marco, la vicegobernadora destacó que “a nivel provincial se han dado pasos importantes a través de Enersa, con el desarrollo de dos plantas de energía solar fotovoltaica, una en Sauce Pinto y otra en el Autódromo de la ciudad de Paraná, que impactan positivamente en la vida de la población”.
Asimismo, valoró la decisión política del municipio de Colón de impulsar una planta que aprovecha los recursos naturales para generar energía limpia, beneficiando tanto a las familias de la ciudad como a los sectores productivos de la región. “Cuando hay articulación, compromiso y decisiones políticas firmes, se logran proyectos positivos para el país, la región y las localidades”, subrayó.
Un proyecto nacido del trabajo conjunto
Por su parte, el intendente José Luis Walser remarcó la importancia de la jornada para la ciudad y sostuvo que el parque solar “es una acción concreta que comenzó como un sueño”, impulsada a partir del hermanamiento entre Colón y Sion.
En ese sentido, afirmó que el proyecto “no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto, sin vecinos comprometidos y sin la decisión de fortalecer los vínculos internacionales”, y destacó que una planificación a largo plazo y una visión de construcción comunitaria permiten proyectar “un futuro próspero, con mejor calidad de vida y mayor sustentabilidad”.
Walser precisó además que el parque solar “cubre el 65 por ciento de la energía que demanda la planta potabilizadora, lo que representa un alivio significativo, especialmente en un contexto de incremento de los costos de la energía eléctrica”.
Reconocimientos y participación institucional
Durante el acto se realizó el descubrimiento de la placa conmemorativa y se entregaron declaraciones de Visitante Ilustre al intendente de Sion, Philippe Varone; al presidente comunal de Arbaz, Jean Michel Bonvin; y a la prefecta de Sion, Delphine Pannatier Kessler. Las autoridades suizas agradecieron la invitación y destacaron el trabajo articulado entre las instituciones.
Participaron además la viceintendenta de Colón, María Dalleves; la viceintendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; el secretario de Gobierno de Colón, Mariano Bravo; el senador departamental Ramiro Favre; concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones locales, vecinos y referentes de empresas vinculadas a la ejecución de la obra.