Alicia Aluani encabezó la presentación de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra
Este lunes, en la sala del Museo de Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se realizó la presentación oficial de la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, uno de los eventos culturales más tradicionales de la provincia.
La actividad estuvo encabezada por la vicegobernadora y titular del Poder Ejecutivo Provincial, quien estuvo acompañada por la directora general de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; y la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, Karina Clementín. El encuentro contó además con la presentación artística de la payadora nogoyaense Brisa Ferreyra Weber.
En diálogo con los medios, la vicegobernadora agradeció la presencia y la difusión del evento, y remarcó que la fiesta “ya es parte de la tradición de nuestra provincia”. Destacó además el esfuerzo organizativo que conlleva su realización y señaló que el objetivo común es “promocionar todo lo que es parte de nuestra historia y de nuestras raíces”. En ese sentido, subrayó el valor simbólico del instrumento: “La guitarra no es solamente un instrumento, es la voz de nuestra historia, en la que se ve reflejada la identidad de Nogoyá y el trabajo de los luthiers”. También resaltó el acompañamiento del gobierno provincial, al considerar que este tipo de eventos “fortalecen la cultura y dinamizan la economía local, provincial y regional”.
Por su parte, la directora general Natalia Prado señaló que con esta presentación se está “dando inicio al calendario de fiestas provinciales” y destacó “el compromiso del gobierno provincial de promocionar y difundir cada uno de los eventos culturales de Entre Ríos”.
A su turno, el intendente Bernardo Schneider expresó que la Fiesta Provincial de la Guitarra “es un motivo de orgullo para todos los nogoyaenses” y brindó detalles sobre la propuesta. Indicó que se trata de un evento pensado para toda la familia, con entrada libre y gratuita, que se desarrollará en el predio del ferrocarril, un espacio amplio y cómodo, con la hospitalidad característica de la ciudad.
Sobre la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra
La 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra se llevará a cabo los días 3 y 4 de enero de 2026 en el predio del Ferrocarril de Nogoyá, con entrada libre y gratuita. El evento contará con la presentación de artistas locales y regionales, además de la elección de la Embajadora.
Grilla artística:
3 de enero: Delfina Ronchi, Por Tu Gente Nogoyá, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena.
4 de enero: Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamecera.