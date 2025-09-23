Alicia Aluani encabezó el Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia en Gualeguaychú
Este martes 24 de septiembre, se llevó a cabo en el Salón de Eventos Festroom de Gualeguaychú la apertura del Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia, que reunió a más de 800 asistentes de la región. La ciudad fue elegida como sede por UNICEF Latinoamérica y la organización estuvo a cargo de la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú.
Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Alicia Aluani, el intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carraza, el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano, y la responsable del Área de Educación Berta Baldi.
Compromiso con la Primera Infancia
Aluani destacó su rol como vicegobernadora y su formación como médico pediatra, subrayando la creación del Observatorio de Primera Infancia (OPI), destinado a relevar información sobre niños de toda la provincia y detectar situaciones de vulnerabilidad para diseñar políticas públicas efectivas.
“Tenemos la responsabilidad de no solo contabilizar, sino de llevar esta información a cada ministerio para que se tomen decisiones políticas y se brinde una oportunidad real a cada niño entrerriano”, agregó. También resaltó la importancia de considerar al niño como sujeto de derecho y señaló que el congreso servirá para intercambiar experiencias y reafirmar el compromiso colectivo con la niñez.
El intendente Mauricio Davico valoró la elección de la ciudad como sede y enfatizó la necesidad de construir una sociedad sólida, educada y con valores, agradeciendo la participación de autoridades provinciales y locales. Por su parte, la viceintendenta Julieta Carraza resaltó que el evento representa un compromiso con la formación y el cuidado de la primera infancia, clave para superar la pobreza estructural y fortalecer la comunidad.
El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, remarcó que la primera infancia es la etapa más significativa del desarrollo humano y que el congreso reafirma el compromiso de poner a los niños en el centro de las políticas públicas y decisiones locales. La directora de Educación, Berta Baldi, recordó que Gualeguaychú fue reconocida en junio de 2025 como Ciudad Educadora por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
Presencias destacadas
También participaron los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú) y Martín Oliva (Uruguay), los intendentes José Lauritto (Concepción del Uruguay) y Mariano Lacoste (Gilbert), además de autoridades del Consejo General de Educación (CGE).
Sobre el Congreso
Durante dos jornadas intensivas, expertos en educación, psicología, neurología, medicina y nutrición compartirán sus experiencias y conocimientos. El congreso cuenta con declaración de Interés Educativo del CGE y el aval de UNICEF y la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).