Alicia Aluani destacó la fuerza productiva entrerriana en la Expo Rural de Colón
La vicegobernadora Alicia Aluani participó del acto inaugural de la 42ª Exposición Ganadera, Industrial, Comercial y Artesanal, organizada por la Sociedad Rural de Colón. El encuentro se desarrolló durante tres días en el predio ferial de Colonia San Miguel, departamento Colón, y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
El evento reunió a empresas y emprendimientos ganaderos de toda la región, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimientos, la promoción de la producción y la innovación tecnológica aplicada al sector agropecuario.
Aluani estuvo acompañada por el presidente de la Sociedad Rural de Colón, Gustavo Chaulet, el senador Ramiro Favre, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, y autoridades rurales como Nicasio Tito (presidente de FARER) y José Colombato (vicepresidente primero de CRA). Durante la jornada, recorrieron los stands de productores y emprendedores, así como los espacios de innovación y tecnología agropecuaria.
Entre Ríos, faro de producción
En su discurso, Alicia Aluani expresó su orgullo por acompañar una nueva edición de la Expo Rural y destacó que “refleja lo mejor de nuestra provincia: su fuerza productiva, su identidad y su capacidad de innovar”. Subrayó que “Entre Ríos es desde siempre un faro de producción para la Argentina, porque desde el campo se genera trabajo, se produce riqueza y se construye el futuro de nuestra provincia y del país”.
La vicegobernadora señaló que el Gobierno Provincial trabaja para brindar previsibilidad, simplificar trámites y reconocer el valor del productor. En ese sentido, anunció que, por pedido del gobernador Rogelio Frigerio, se está reformando el Régimen de Marcas y Señales (artículos 256 a 259 del Código Fiscal). “La vigencia pasará a ser de 10 años y la marca será personal y de por vida. No podrá transferirse y quedará en manos de los herederos. Esto le dará al productor más plazo, menos burocracia y la tranquilidad de que su marca —símbolo de historia e identidad familiar— estará protegida para siempre”, explicó.
“Cuidar la identidad del productor es cuidar la identidad de Entre Ríos. Cada marca, cada lote trabajado y cada emprendimiento familiar es parte de lo que nos hace sentir ‘Orgullo Entre Ríos’”, añadió.
Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno: “Vamos a seguir acompañando al campo con políticas que valoren su esfuerzo, impulsen la innovación y fortalezcan el vínculo entre producción e identidad. El futuro de Entre Ríos se construye con trabajo, compromiso y amor por esta tierra”.
Voces del sector rural
El vicepresidente primero de la CRA, José Colombato, destacó que cada exposición “tiene su propio valor e identidad, pero todas comparten la pasión y el esfuerzo de los productores”. Consideró que estos eventos permiten “mostrarle a la sociedad todo lo que el campo entrerriano produce, transforma y aporta”, y celebró que exista un gobierno provincial que escuche y dialogue: “El campo no se convoca con discursos, sino con decisiones concretas”.
Por su parte, Nicasio Tito, presidente de FARER, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades provinciales: “Cada exposición refleja el potencial del campo entrerriano y el trabajo de familias que, con sacrificio y constancia, mantienen viva la producción y la identidad de la provincia”.
El anfitrión del encuentro, Gustavo Chaulet, presidente de la Sociedad Rural de Colón, expresó su orgullo por representar “una institución que simboliza trabajo, esfuerzo y tradición productiva”. Valoró el evento como “un espacio para visibilizar el valor estratégico del campo entrerriano, donde conviven la producción agropecuaria, la industria, el turismo rural y el espíritu emprendedor”.
Presencias
Participaron además el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el diputado provincial Mauro Godein; autoridades comunales de la región, veteranos de Malvinas, fuerzas vivas, bomberos voluntarios, socios y expositores de la Sociedad Rural y público en general.