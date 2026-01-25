Alicia Aluani acompañó una nueva noche del Carnaval 2026 en Nogoyá
Nogoyá volvió a vivir una noche a puro color y alegría en el marco del Carnaval 2026, y contó con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien participó del tradicional festejo que se desarrolló sobre el boulevard Sarmiento, donde desfilaron comparsas, batucadas y carrozas.
La vicegobernadora estuvo acompañada por el intendente Bernardo Schneider y la viceintendenta Desireé Peñaloza. También participaron del evento el senador departamental Rafael Cavagna, la coordinadora municipal de Cultura y Turismo, Karina Clementin, además de funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales.
Durante la jornada, Aluani expresó su emoción por ser parte de la celebración estival y valoró el trabajo de quienes hacen posible el carnaval: “Sabemos lo que significa el esfuerzo de todas las familias que componen y hacen posible el Carnaval en nuestra ciudad”, afirmó. En ese sentido, subrayó la importancia de acompañar y visibilizar este tipo de eventos, al remarcar que “son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y también porque mueven la economía local”.
Asimismo, la vicegobernadora destacó el entusiasmo de la comunidad nogoyaense y el compromiso colectivo para sostener la fiesta popular. “Hay que valorar el esfuerzo que se hace para poder llevar adelante esta hermosa celebración, que a pesar de la situación económica, cada año crece mucho más”, señaló, y reconoció especialmente el trabajo articulado entre la Municipalidad de Nogoyá y la comunidad local.
Por su parte, el intendente Schneider resaltó la presencia de la vicegobernadora y celebró la gran convocatoria que tuvo el carnaval en esta edición. “Desde la Municipalidad estamos muy contentos. La primera noche fue un éxito con más de 7.000 personas y esta segunda también, con un muy buen marco de público”, expresó.
Finalmente, el jefe comunal agradeció a los hacedores del carnaval, quienes trabajan durante todo el año para sostener la propuesta: “Gracias a ellos, todos podemos disfrutar en enero y febrero de estos corsos que vienen creciendo, y que desde la Municipalidad acompañamos y empujamos para que año a año sigan floreciendo”, concluyó.