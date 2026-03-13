Algo huele raro en Camioneros: Hugo Moyano acordó una suba del 10,5% por 6 meses
El Sindicato de Camioneros, encabezado por el dirigente sindical Hugo Moyano, firmó este viernes un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector que establece un incremento salarial total del 10,5 % para el período marzo-agosto, con una cláusula de revisión prevista para septiembre.
El entendimiento, considerado una de las negociaciones salariales más relevantes por su peso dentro del movimiento sindical, se alinea con los parámetros salariales promovidos por el Ministerio de Economía.
El acuerdo contempla aumentos mensuales progresivos distribuidos de la siguiente manera:
Marzo: 2 %
Abril: 1,8 %
Mayo: 1,7 %
Junio: 1,6 %
Julio: 1,5 %
Agosto: 1,5 %
Además, se estableció el pago de una suma no remunerativa de $50.000 correspondiente a marzo.
Inicialmente, Moyano había planteado la necesidad de aumentos trimestrales y una compensación cercana al 8 % por el impacto inflacionario, aunque finalmente el acuerdo se ubicó por debajo de esas pretensiones iniciales.
El convenio también incluye un adicional mensual por presentismo y puntualidad destinado exclusivamente a trabajadores de las ramas de clearing, carga postal y operaciones logísticas.
Este beneficio comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por las empresas en aquellos casos donde ya existan conceptos similares dentro de las estructuras salariales.
Otro de los puntos acordados fue el aumento de la contribución patronal destinada a la obra social del gremio, que pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador, lo que representa una mejora en el financiamiento del sistema de salud sindical.