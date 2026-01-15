Algo huele raro… Donald Trump dijo que todo “anda muy bien” con Venezuela pero Delcy Rodríguez arenga una marcha por la liberación de Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo este miércoles “una larga conversación” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que todo “anda muy bien” con ese país. En tanto, quien hoy encabeza el estado sudamericano, convocó este miércoles a la unión de los trabajadores del país y reiteró su compromiso con la liberación del mandatario Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York.
“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela”, declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.
Rodríguez es “una persona formidable”, añadió Trump, que prevé recibir a la líder opositora, María Corina Machado, este jueves en la Casa Blanca.
Poco después, en un mensaje en su red Truth Social, Trump dijo que abordaron diversos temas y que se están logrando “avances extraordinarios” en asuntos como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.
El líder republicano evitó una respuesta clara cuando le preguntaron sobre las posibles resistencias del “número dos” del gobierno venezolano, en alusión al poderoso ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington.
“Yo conozco a la número uno”, respondió Trump a la pregunta. “Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. (El secretario de Estado) Marco Rubio negocia con ella” añadió.
Agenda de trabajo bilateral
Delcy Rodríguez confirmó su conversación con Donald Trump, para abordar una “agenda de trabajo bilateral” y los “asuntos pendientes” entre ambos gobiernos. “El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo”, dijo Rodríguez en un breve mensaje en Telegram.
Rodríguez anunció en Caracas que Venezuela “se abre a un nuevo momento político”, confirmando a la vez que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación “se mantiene abierto”.
Nueva marcha chavista en Caracas
“Que sea toda Venezuela unida que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza y esa esperanza de que los tendremos de vuelta”, declaró Rodríguez durante una llamada telefónica con uno de los dirigentes que encabezaba una manifestación de trabajadores chavistas en Caracas y que fue redifundida en los altavoces instalados en la concentración.
La presidenta encargada dijo a los trabajadores que cuentan con su lealtad y su compromiso e insistió en que tienen que “cumplir” el objetivo de regresar a Maduro, quien ya ha comparecido en tribunales en Nueva York acusado cuatro presuntos cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.