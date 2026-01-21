Algo huele mal… Renunció el nuevo jefe de la Aduana de Ezeiza
Siguen los cambios en áreas sensibles del Gobierno. Gustavo Mariezcurrena, que acababa de ser nombrado como virtual jefe de la Aduana de Ezeiza renunció a su cargo trece días después de haber asumido. Este miércoles se oficializará el nombre de su reemplazante.
Con una brevísima nota interna dirigida al director de fiscalización aduanera Hernán Coppola, Mariezcurrena dimitió el lunes como jefe del Departamento Operacional Aduanero, que tenía a su cargo la Aduana de Ezeiza. “Esta decisión responde estrictamente a motivos personales y de salud que me impiden continuar con mis responsabilidades laborales de manera habitual”, expuso el funcionario en su escrito.
Este miércoles, a través de una resolución que se publicará en el Boletín Oficial, Coppola pasará de ser director interino a jefe Interino del Departamento Operacional Aduanero, pero ya no tendrá control en los papeles de la Aduana, que en la práctica ejercía Mariezcurrena.
Como jefe de la Aduana de Ezeiza, en tanto, será designado Diego Liberatore, quien hasta ahora se desempeñaba como consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera y ya se había desempeñado en ese cargo.
Liberatore, había estado además en tiempos de Ricardo Echegaray a cargo de la Brigada de Fondeo, que debe controlar depósitos fiscales y los movimientos de contenedores.
Abogado de profesión, Mariezcurrena respondía directamente al jefe -desde diciembre- del organismo recaudador Andrés Vázquez, el ex titular de la DGI, que reemplazó a Juan Pazo. Aunque se especulaba con que quedaría al frente de la Aduana de Ezeiza, quedó bajo la órbita de Coppola, que había sido nombrado en septiembre.
Los cambios en las direcciones de Aduana se multiplicaron durante los dos años de gestión libertaria.
La Aduana del aeropuerto Ezeiza es la más relevante del país. Y los cargos centrales son los que tienen que ver con la supervisión de sectores clave como Fiscalización, Control, Equipaje y Pistas. Allí, Vázquez, que responde a Santiago Caputo, también había definido cambios cuando ungió a Mariezcurrena como número 2 de la Aduana de Ezeiza.
El nuevo jefe de Control y Fiscalización Operativa sería Matías Currao, que reemplazará al renunciado Maruezcurrena. Vázquez, hace dos semanas también designó a Martín Arias a cargo Control de Equipaje, y Alejandra Natalia Rodríguez como la nueva responsable de Control de Pista.
Entre los cambios informados sobresalían dos nombres, como el de Nicolás Andrés Vélis, un joven de 38 años que tenía a cargo el área de Control y Fiscalización Operativa a la que ahora sería ascendido Currao.
Vélis es el hijo del actual titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), José Vélis, otro técnico de larga trayectoria en el mundo aduanero.
El hijo de Vélis, ahora, quedaría en un cargo “Acorde a la categoría – Departamento Operacional”. En los hechos, de jefe de División pasaría a tener la firma responsable del Departamento, lo cual lo dejaría como segundo del sector.