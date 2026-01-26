Algo huele mal… Avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia
El aterrizaje de una aeronave del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, generó revuelo e inquietud entre los habitantes de la ciudad, en un contexto marcado por la intervención del puerto local y la falta de información oficial en un primer momento.
Inicialmente se desconocían los motivos del arribo y la identidad de los pasajeros, aunque luego se confirmó que se trató de una delegación bipartidaria del Congreso de los Estados Unidos, que se encuentra de visita en la Argentina.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de datos brindados por la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en el país, la agenda de la delegación incluyó reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave, con el objetivo de abordar temas vinculados a la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.
La aeronave permaneció dos días en Buenos Aires y luego se trasladó a la capital fueguina sin comunicación previa del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de otorgar permisos para este tipo de operaciones. En ese marco, las autoridades provinciales no tuvieron injerencia en el hecho, por lo que la gestión del gobernador Gustavo Melella no pudo autorizar ni impedir el arribo de aviones oficiales de países extranjeros.
Inquietud por el rol estratégico de Ushuaia
El arribo del avión militar estadounidense, sumado al hermetismo del Poder Ejecutivo Nacional, generó preocupación en distintos sectores, en medio de versiones que aluden a un hipotético acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump vinculado al control del puerto de Ushuaia, uno de los más relevantes del país.
El puerto fueguino es considerado un punto estratégico clave, no solo por su importancia turística, sino también por su rol como principal puerta de entrada a la Antártida. Además, cumple funciones centrales como centro logístico, científico y de apoyo para las actividades en el continente blanco, lo que lo convierte en un elemento fundamental para la defensa de la soberanía argentina en el extremo sur del país.