Algo de oxígeno para el Gobierno: La inflación mayorista se desaceleró en febrero
El INDEC informó este martes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió apenas 1% en el segundo mes del año. La cifra fue la más baja en nueve meses y 0,7 puntos porcentuales (p.p) menor a la de enero. La merma fue causada en parte por una variación negativa del 2,7% en productos importados.
Vale recordar que el tipo de cambio oficial promedio entre el 15 de febrero y el 15 de enero (que es el período que mide el IPIM) cayó 1,8% contra el promedio del mes anterior, factor que explica el abaratamiento de las compras externas.
Asimismo, también incidió el alza de apenas 0,7% en las manufacturas de origen nacional, la mitad de la cifra que se había observado en enero. Pero además, la apreciación cambiaria también influyó en este segmento, compensado así el incremento que tuvieron en el período los precios internacionales.
Al interior de las manufacturas, resaltaron las bajas en Productos metálicos básicos (-1,9%), y Máquinas y equipos (-1,1%).
En febrero, los productos primarios de origen doméstico fueron los que más presión ejercieron sobre la inflación mayorista. En este grupo el avance fue del 2,6%, sin cambios respecto del dato de enero, traccionado fundamentalmente por una suba del 3,7% en petróleo y gas.
De este modo, el comportamiento del IPIM mostró una divergencia en comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que desde hace nueve meses que no se desacelera.
Cabe remarcar que el IPC y el IPIM miden cosas distintas; mientras el primero contempla una canasta con muchos servicios “no transables” (es decir, que no se comercian con el exterior), el segundo tiene un peso mucho mayor de los “transables”. Esto hace que el índice mayorista sea más sensible a los movimientos del dólar.
En los últimos 12 meses la inflación mayorista acumuló un 25,6%. Mientras tanto, la suba del IPC fue del 33,1% en el mismo lapso de tiempo.