Alfredo De Ángeli cuestionó la quita temporal de retenciones: “La gente se siente engañada”

Redacción | 29/09/2025 | Economía, Política | No hay comentarios

El senador nacional Alfredo De Ángeli criticó con dureza la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones por tres días, medida que —según sus palabras— solo benefició a 11 grandes empresas y dejó afuera a los productores.

En diálogo con Ahora Cero Radio, el referente del PRO sostuvo que “los productores ni la vieron, se sintieron engañados” y aseguró que la situación generó un fuerte malestar en el sector agropecuario.

De Ángeli remarcó que existe “mucho enojo” en el campo: “El productor viene poniendo mucho esfuerzo, mucho dinero, siembra, espera que le venga una buena cosecha, y ve cómo en tres días se la llevaron otros a la diferencia. Esa es la bronca, hay malestar”.

Finalmente, el legislador apuntó contra el oficialismo: “El gobierno agarró los 7 mil palos, pero los beneficiados fueron las empresas, que toda la vida fueron las que manejaron los mercados de granos”.

