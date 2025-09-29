Alfredo De Ángeli cuestionó la quita temporal de retenciones: “La gente se siente engañada”
El senador nacional Alfredo De Ángeli criticó con dureza la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones por tres días, medida que —según sus palabras— solo benefició a 11 grandes empresas y dejó afuera a los productores.
En diálogo con Ahora Cero Radio, el referente del PRO sostuvo que “los productores ni la vieron, se sintieron engañados” y aseguró que la situación generó un fuerte malestar en el sector agropecuario.
De Ángeli remarcó que existe “mucho enojo” en el campo: “El productor viene poniendo mucho esfuerzo, mucho dinero, siembra, espera que le venga una buena cosecha, y ve cómo en tres días se la llevaron otros a la diferencia. Esa es la bronca, hay malestar”.
Finalmente, el legislador apuntó contra el oficialismo: “El gobierno agarró los 7 mil palos, pero los beneficiados fueron las empresas, que toda la vida fueron las que manejaron los mercados de granos”.