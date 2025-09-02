Alexis Mac Allister perdió el vuelo a Buenos Aires y recién llega esta noche
Lionel Scaloni deberá aguardar para confirmar el equipo titular de Argentina para enfrentar a Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental. La razón es que una de sus piezas clave, Alexis Mac Allister, perdió el vuelo vía Amsterdam y por ahora el equipo albiceleste trabajará incompleto rumbo a su último partido de Eliminatorias CONMEBOL en Buenos Aires.
Mac Allister debió ahora trasladarse de Ámsterdam a París y recién se sumará a los 28 compañeros concentrados en el predio Lionel Messi este martes por la noche.
La duda en la formación inicial es si Scaloni apostará a caras conocidas o, con el objetivo ya cumplido de la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, realizará pruebas pensando en lo que viene.
Un dato significativo de los citados es que, en el actual curso, ocho jugadores cambiaron de club. Entre los posibles movimientos figuró en los últimos días el de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien finalmente se quedaría en Aston Villa descartando la chance de emigrar a nuevos destinos.
El choque ante la Vinotinto sería el último de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias CONMEBOL.