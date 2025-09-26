Alertan por tormentas fuertes en siete departamentos de Entre Ríos: ráfagas de hasta 90 km/h y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado en siete departamentos entrerrianos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.
La advertencia rige para el oeste de Entre Ríos, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los departamentos alcanzados son: La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.
De acuerdo al pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que llegarían a los 90 km/h.
Recomendaciones oficiales
Defensa Civil instó a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:
- No sacar la basura y retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.
- Para minimizar el riesgo de descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Mantener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.