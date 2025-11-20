Alertan por lluvias y tormentas fuertes en Entre Ríos este jueves y viernes
La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas, que comenzará a afectar al sur provincial este jueves por la noche y se extenderá a gran parte del territorio durante el viernes.
Este jueves quedarán bajo alerta los departamentos Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón. El viernes, el aviso alcanzará también a Diamante, Nogoyá, Villaguay, Paraná y La Paz.
Según el alerta emitido, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de episodios localmente fuertes. Podrán registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, con posibles superaciones puntuales.
Ante este panorama, las autoridades instan a la población a adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones se destacan:
– No sacar la basura.
– Retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.
– Evitar actividades al aire libre.
– No refugiarse cerca de árboles o postes de energía.
– Para reducir el riesgo por descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
– Estar atentos ante la posible caída de granizo.
– Mantener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.