Alerta sanitaria en pleno verano: La Gripe H3N2 ya llega a 14 provincias en Argentina y hay inquietud por cadena de contagios
En la última semana se registró en Argentina el mayor salto de casos del subclado K de la gripe A (H3N2), que ya afecta a 14 provincias, según los análisis del Instituto Malbrán informados por el Ministerio de Salud de la Nación en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
En los últimos siete días se registró un incremento de más del cien por ciento en la cantidad de contagios confirmados. El BEN de la semana pasada había informado un total de 11 casos en cinco provincias. Mientras que ahora la cifra ya llega a 28 casos confirmados en 14 provincias.
Con un sugestivo blindaje informativo del Gobierno, se había informado hacia fines de la semana pasada sobre el incremento de casos en el país, cuando ya se registraba un total de 15 infecciones de la llamada “supergripe”. Entre ese momento y el nuevo informe se sumaron otros 13 casos y ocho provincias ya integran el mapa de la nueva influenza.
En el balance, el BEN indica ahora que “durante el periodo del 18/12/2025 al 16/01/2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A(H3N2). De los 50 casos secuenciados 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K), 19 al subclado J.2.3, 2 al subclado J.2 y uno al subclado J.2.2”.
Los casos correspondientes al subclado K se distribuyeron en la provincia de Buenos Aires (4), CABA (2), Chubut (1), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Neuquén (3), Río Negro (1), Santa Cruz (2), Santa Fe (2) y Tierra del Fuego (2).
Un dato sobre su gravedad preocupa: casi la mitad se diagnosticó en personas internadas. Fue el caso de 13 pacientes, contra 15 atendidos de manera ambulatoria.
Según las estadísticas acumuladas hasta el momento, la mayoría de los casos del subclado K se concentran en los mayores de 60 años, seguido por el grupo de menores de 10 años. Sólo 6 de los 28 casos detectados con esta cepa estaban vacunados contra la gripe, lo que representa apenas el 21 por ciento.
Faltan campañas de difusión
Con una postura preocupante sobre la débil divulgación oficial, las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de esta y otras infecciones respiratorias son:
-Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
-Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
-Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
-Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.
-Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con -alcohol al 70%.
-Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.
-Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).
Quiénes deben vacunarse
La población objetivo para vacunación antigripal está definida de la siguiente manera:
-Personal de salud.
-Personas embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre.
-Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibiera la vacuna durante el embarazo.
-Entre los 6 a 24 meses de edad: esquema de dos dosis, separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente.
-Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.
-65 años y mayores: no se requiere indicación médica para recibir la vacuna.
-Personal estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).
Extrema prevención
Las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de formas graves de influenza incluyen enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, y otras condiciones específicas.