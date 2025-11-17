Alerta roja y naranja por vientos extremos en la Patagonia: cierran escuelas, rutas y aeropuertos por ráfagas de hasta 150 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos de hasta 150 km/h en toda la Patagonia y las autoridades dispusieron el cierre de escuelas, rutas y aeropuertos, además de pedir a la población que permanezca en sus hogares.
El sudeste de Chubut es la zona más afectada, con una advertencia que llegó a nivel naranja por ráfagas que pueden alcanzar los 150 km/h. La alerta abarca desde la meseta de Escalante, Sarmiento y Ameghino hasta la meseta del Río Senguer.
A su vez, el resto de Chubut y Santa Cruz también están bajo alerta naranja, mientras que la alerta amarilla se extiende a Tierra del Fuego, Río Negro, sur de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.
Los intensos vientos, que comenzaron esta mañana, paralizaron gran parte de la actividad en varias provincias: se suspendieron las clases en buena parte de Chubut y Santa Cruz, y la mayoría de los comercios no abrió. En el Puerto de Caleta Paula (Caleta Olivia), tres embarcaciones pesqueras se hundieron por el temporal.
También se restringió la circulación en las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con otras ciudades desde las 6 de la mañana debido al riesgo de vuelcos y la falta de visibilidad.
El secretario de Control Urbano de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, advirtió que al mediodía “se esperan ráfagas de 145 km/h” y señaló que la intensidad podría bajar a 110 o 120 km/h por la tarde.
“El principal cuidado es no salir de los hogares, salvo por razones estrictamente necesarias”, señaló en diálogo con TN.
Gómez también explicó que existe un sector conocido como “El Infiernillo”, donde se forma un túnel de viento que ha provocado complicaciones en otras oportunidades, motivo por el cual se limitó la circulación y la actividad comercial.
A esto se suma un corte en el suministro de agua potable: el periodista Christian Latorre informó que cerca de las 10 de la mañana “se cayeron unos postes que alimentan las bombas del acueducto”, provocando la interrupción del servicio.
Alerta roja en la Patagonia: qué provincias están afectadas
El sudeste de Chubut es la zona más comprometida, con advertencia de nivel rojo, la categoría más alta del SMN. Esta alerta implica “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
Según el organismo, se esperan vientos del oeste entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, especialmente hacia el mediodía.
Alerta naranja: dónde rige
En Chubut y Santa Cruz se mantiene una alerta naranja, que refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.
Las zonas afectadas pueden sufrir ráfagas superiores a 130 km/h.
Alerta amarilla: las zonas alcanzadas
Hay alertas amarillas por vientos fuertes en:
- Sur de Buenos Aires
- Sur de La Pampa
- Gran parte de Neuquén
- Todo Río Negro
- Tierra del Fuego
Este nivel implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades”.