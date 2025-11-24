Alerta por posible exposición al sarampión en un viaje en ómnibus por Entre Ríos
El Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió una advertencia tras la confirmación de cuatro casos de sarampión en personas de Uruguay que estuvieron en tránsito por la provincia. La cartera sanitaria solicita especial atención a quienes viajaron el 15 de noviembre en un ómnibus de la empresa San José S.R.L., en el tramo Retiro–Federación, con salida a las 21.40, que incluyó paradas en distintas ciudades entrerrianas.
Recomiendan a quienes viajaron en ómnibus por Entre Ríos estar atentos ante posible exposición al sarampión
La Dirección General de Epidemiología informó que todas las personas que hayan viajado en ese servicio, sin importar asiento ni duración del trayecto, deben considerar que pudieron estar expuestas y permanecer atentas a síntomas como:
– Fiebre alta
– Manchas rojas en la piel (exantema)
– Tos
– Secreción nasal
– Conjuntivitis
Ante la aparición de cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano, usar barbijo, evitar salas de espera y mencionar el antecedente del viaje. También se aconseja no asistir a la escuela, trabajo ni espacios concurridos hasta recibir evaluación médica.
Según el alerta nacional publicado el 24 de noviembre, la familia con diagnóstico confirmado viajó el 15 de noviembre desde la Terminal de Retiro hacia Federación con paradas en:
– Gualeguaychú
– Concepción del Uruguay
– Colón
– Concordia
– Federación
El 16 de noviembre, el grupo cruzó a Uruguay por el paso Colón–Paysandú. Hasta el momento, no se registran casos sospechosos ni confirmados en Entre Ríos.
La vacunación es fundamental
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. El virus puede permanecer hasta dos horas en el ambiente, lo que facilita el contagio incluso sin contacto directo.
La recomendación general es verificar el carnet de vacunación y, en caso de no contar con el esquema completo de triple viral, acercarse al vacunatorio u hospital más cercano. La vacuna es gratuita.
Esquema según el Calendario Nacional de Vacunación:
– De 12 meses a 4 años: una dosis
– Desde los 5 años y adultos: dos dosis de doble o triple viral
– Personal de salud: dos dosis obligatorias
– Nacidos antes de 1965: se consideran inmunes
El alerta se difunde en el contexto de un aumento regional y global de casos. En 2025, la Región de las Américas superó los 11.000 contagios, perdiendo su estatus de área libre de transmisión endémica.