Alerta por la supergripe H3N2: el subclado K llegó a Chile y se analizan muestras en Argentina
Las novedades sobre la supergripe H3N2 se actualizan de manera constante debido al rápido avance de la nueva cepa, identificada como subclado K, que ya provocó una ola de internaciones en distintos países con circulación del virus. Este jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile confirmó la detección del primer caso en ese país, mientras que en Argentina se encuentran en análisis muestras para establecer si la variante ya está presente en el territorio nacional.
Desde la cartera sanitaria chilena explicaron que “este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus” y advirtieron que es probable que en los próximos días se detecten nuevas muestras positivas a medida que avancen los estudios de secuenciación genética pendientes.
El subclado K ya había sido identificado esta semana en Perú y Colombia, luego de haberse detectado por primera vez en México el viernes pasado. A diferencia de lo que ocurre en el hemisferio norte, en Sudamérica el clima cálido de esta época se convierte en un factor que favorece la propagación rápida del virus.
En el plano local, fuentes del Instituto Malbrán señalaron —tal como adelantó Clarín— que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación muestras de H3N2 recibidas en diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. El objetivo es determinar si esas muestras corresponden al subclado K, caracterizado por esquivar parcialmente la inmunidad adquirida.
Por el momento, la información oficial indica que la variante K no fue detectada en Argentina, aunque desde el ámbito sanitario reconocen que la situación puede modificarse rápidamente, especialmente por el flujo de viajeros hacia y desde países con circulación activa del virus.
Recomendaciones a la población
En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación aún no emitió comunicaciones específicas dirigidas a la población sobre este posible nuevo escenario epidemiológico. En cambio, en Chile, tras la confirmación del primer caso, las autoridades instaron a completar los esquemas de vacunación.
La convocatoria está dirigida especialmente a adultos de 65 años y más, personas embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, niños de entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud. Según el comunicado oficial, “la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza”.
Además, se recomienda mantener medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, permanecer en el hogar ante la aparición de síntomas respiratorios y consultar de manera oportuna al sistema de salud frente a signos de gravedad.