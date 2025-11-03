Alerta por la crisis financiera y operativa de FAdeA
Un informe interno advierte que la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) enfrenta una crisis financiera y operativa sin precedentes, que pone en riesgo tanto el empleo de cientos de técnicos e ingenieros cordobeses como la soberanía industrial y la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina.
El documento, reservado según fuentes de Clarín, detalla que FAdeA acumula una deuda de 3.800 millones de pesos por trabajos realizados y no abonados, además de más de 18 millones de dólares con proveedores nacionales e internacionales. La liquidez operativa, calificada como “prácticamente nula”, limita el pago de obligaciones corrientes y compromete la continuidad de las operaciones.
El informe describe una crisis estructural derivada de la falta de contratos vigentes con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina, así como de cambios en los mecanismos de contratación que han bloqueado el flujo financiero necesario para sostener la actividad. Según los responsables de FAdeA, Emilio Magnaghi y el asesor Guillermo Ballesteros, “hay una paralización total en la formalización de contratos, y por ende, en el flujo financiero necesario para sostener las operaciones”. De no revertirse la situación, podría haber suspensiones o despidos masivos.
La crisis afecta también a la operatividad de la Fuerza Aérea Argentina. Las aeronaves Grob 120TP, destinadas a la formación de pilotos, permanecen en tierra por falta de mantenimiento y cobertura de seguros, interrumpiendo los cursos de aviadores militares. Asimismo, los aviones IA-63 Pampa II/III, desarrollados por FAdeA, se encuentran sin soporte técnico, dificultando la capacitación avanzada previa a la incorporación de los cazas F-16.
Desde FAdeA, aseguraron que no existe una “situación terminal” y que trabajan junto a las autoridades nacionales “con responsabilidad y visión estratégica”, aunque reconocen que la falta de financiamiento y contratos amenaza con desarticular una estructura industrial que durante décadas fue orgullo nacional y fuente de empleo calificado en Córdoba.