Alerta: Octavo retroceso consecutivo de una industria nacional que no para de caer
La producción industrial tuvo en febrero un retroceso interanual del 3,9% y de esa manera completó ocho meses consecutivos de caída. Es que, a los desafíos del contexto local en materia de competencia y debilidad de la demanda que enfrentaba la industria, se suma el potencial impacto del conflicto en Medio Oriente.
En un mes corto, como fue febrero, por los festejos de carnavales, la industria volvió a mostrar una caída interanual en encadenando ocho meses de retracción, con un fuerte retroceso en la producción automotriz.
Sin embargo, aportó como dato positivo que corregida de factores estacionales, la actividad fabril anotó un segundo avance mensual, del 0,5%.
Los mejores desempeños entre los sectores lo mostraron la refinación de petróleo y las industrias metálicas básicas, mientras que la producción de alimentos y bebidas igualó el nivel de actividad de un año atrás.
Entre los alimentos, según el informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), se destaca “la mejoría en la producción nacional de leche y el aumento de la faena porcina, mientras la faena vacuna cae por octavo mes en un contexto en el que la recomposición del stock ganadero resulta en una restricción temporal de la oferta con efecto en los precios domésticos”.
La producción de insumos químicos y plásticos continuó recortando el ritmo de caída en la comparación con meses previos, “observándose avances en petroquímicos básicos, agroquímicos y jabones”.
La mayor caída de la actividad la volvió a registrar la industria automotriz, con un retroceso más profundo en la producción de automóviles, en un escenario en el que volvieron a contraerse las exportaciones, las ventas mayoristas y los patentamientos.
Según la Asociación de Fabricas de Automotores (Adefa) en febrero se produjeron 29.632 unidades, lo que representó una caída del 30,1% en relación a igual mes del año pasado.