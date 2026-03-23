Alerta naranja por tormentas severas para cinco departamentos de Entre Ríos y amarilla para el resto de la provincia
Desde Defensa Civil se informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió para este lunes una alerta naranja por tormentas intensas para los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador, y una alerta amarilla para el resto de Entre Ríos.
En el caso de la alerta naranja, se precisó que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En ese marco, se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Respecto de la alerta amarilla que rige para el resto de la provincia, el pronóstico indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Para estas zonas, se anticipa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones y respetar las pautas de seguridad difundidas por los organismos oficiales.
Entre las recomendaciones, se destaca en primer término asegurar objetos sueltos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, tendederos o muebles de jardín.
También se aconseja evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, por el riesgo de caída o descargas.
En materia de gestión de residuos, se pide no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües, lo que podría provocar anegamientos en distintos barrios.
Finalmente, para quienes deban trasladarse, se remarca la seguridad vial: conducir con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas, ya que el agua puede ocultar pozos, objetos o la pérdida de estabilidad del vehículo.