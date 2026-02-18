Alerta naranja por tormentas fuertes para este jueves en gran parte de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala.
Según el reporte oficial, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
En tanto, los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación serán alcanzados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos lapsos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 kilómetros por hora. En estas zonas se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma aislada.
Recomendaciones
Desde el gobierno provincial instaron a la población a extremar los cuidados y adoptar medidas preventivas. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. También se aconseja no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad que puedan ceder por la intensidad del viento.
Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, se sugiere no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Asimismo, se pide estar atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentación y teléfono.