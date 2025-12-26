Maran Suites & Towers

Alerta naranja por tormentas fuertes este sábado en el norte de Entre Ríos

Redacción | 26/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este sábado, que abarca a departamentos del norte del territorio provincial, ante la previsión de tormentas fuertes y localmente severas.

Según el parte oficial, los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán los más comprometidos. En estas zonas se esperan tormentas con intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 60 y 120 milímetros, con la posibilidad de ser superados de manera puntual.

En tanto, para los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, el SMN emitió un alerta amarillo. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas cercanas a los 70 km/h y precipitaciones intensas en cortos lapsos, con acumulados estimados entre 20 y 60 milímetros, que también podrían superarse en forma aislada.

Recomendaciones y precauciones

Ante este escenario, desde la provincia solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y seguir las siguientes recomendaciones:

  • No sacar la basura para evitar obstrucciones.
  • Retirar objetos que puedan impedir el correcto escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer.
  • Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
