Alerta naranja por tormentas fuertes este sábado en el norte de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este sábado, que abarca a departamentos del norte del territorio provincial, ante la previsión de tormentas fuertes y localmente severas.
Según el parte oficial, los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán los más comprometidos. En estas zonas se esperan tormentas con intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 60 y 120 milímetros, con la posibilidad de ser superados de manera puntual.
En tanto, para los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, el SMN emitió un alerta amarillo. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas cercanas a los 70 km/h y precipitaciones intensas en cortos lapsos, con acumulados estimados entre 20 y 60 milímetros, que también podrían superarse en forma aislada.
Recomendaciones y precauciones
Ante este escenario, desde la provincia solicitaron a la población extremar las medidas de precaución y seguir las siguientes recomendaciones:
- No sacar la basura para evitar obstrucciones.
- Retirar objetos que puedan impedir el correcto escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer.
- Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.