Alerta naranja por tormentas fuertes en toda la provincia de Entre Ríos este sábado
20/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios|
Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este sábado en todo el territorio provincial debido a tormentas fuertes y severas.
Detalles del alerta naranja
Se esperan tormentas acompañadas de:
- Abundantes lluvias con precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo superarse puntualmente.
- Actividad eléctrica frecuente.
- Granizo.
- Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones de la provincia
Ante la situación, se insta a la población a tomar medidas de precaución, como:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo:
- Evitar playas, ríos, lagunas y piletas.
- Mantenerse alerta ante la caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.