Alerta naranja por tormentas fuertes en toda la provincia de Entre Ríos este sábado

Redacción | 20/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este sábado en todo el territorio provincial debido a tormentas fuertes y severas.

Detalles del alerta naranja

Se esperan tormentas acompañadas de:

  • Abundantes lluvias con precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo superarse puntualmente.
  • Actividad eléctrica frecuente.
  • Granizo.
  • Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones de la provincia

Ante la situación, se insta a la población a tomar medidas de precaución, como:

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo:

  • Evitar playas, ríos, lagunas y piletas.
  • Mantenerse alerta ante la caída de granizo.
  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
