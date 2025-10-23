Alerta naranja por tormentas fuertes en el oeste entrerriano: recomiendan extremar precauciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este viernes que abarca a los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz, según informó el área de Defensa Civil de Entre Ríos.
Las condiciones meteorológicas anticipan tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevé una precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.
En tanto, el resto del territorio entrerriano permanecerá bajo alerta amarilla, donde también se esperan tormentas localmente fuertes, con acumulados de 30 a 70 milímetros, ráfagas de hasta 90 km/h y condiciones similares de actividad eléctrica y caída de granizo.
Recomendaciones preventivas
Las autoridades provinciales solicitaron a la población tomar recaudos ante el temporal. Entre las medidas sugeridas se destacan:
- Evitar sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües o el escurrimiento del agua.
- Suspender actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas eléctricas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo y preparar una mochila de emergencia con elementos esenciales como linterna, radio, documentos y teléfono.
Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de estas recomendaciones puede reducir significativamente los riesgos ante eventos climáticos severos.