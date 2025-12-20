Alerta naranja por tormentas fuertes en el norte de Entre Ríos este sábado
Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para la tarde de este sábado, que alcanza a la zona norte de la provincia.
Departamentos afectados por alerta naranja
Los departamentos incluidos son: Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia.
Se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 80 y 110 mm, pudiendo superarse puntualmente.
Alerta amarilla
Para los departamentos de Victoria y Gualeguay se emitió alerta amarilla, ya que serán afectados por tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden generar frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones de 30 a 70 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Recomendaciones y precauciones
Las autoridades provinciales instan a la población a tomar recaudos ante las condiciones meteorológicas:
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantener precaución ante la posible caída de granizo.
- Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.