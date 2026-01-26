Alerta naranja por altas temperaturas en gran parte de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por altas temperaturas para el inicio de la semana en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto, el resto del territorio entrerriano permanece bajo alerta amarilla.
Según el parte oficial, este tipo de alerta implica riesgos para la salud, con efectos leves a moderados, especialmente en niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Ante este escenario, las autoridades recordaron que se deben extremar los cuidados y seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, con especial atención a la hidratación, la exposición al sol y la permanencia en ambientes frescos.