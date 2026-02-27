Alerta mundial empresarial: Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4.000 personas por la IA
Jack Dorsey —cofundador de Twitter y CEO de Block, una de las mayores empresas de pagos digitales del mundo— publicó en las últimas horas una nota interna que recorrió el planeta en horas. Block, la compañía que opera Square, Cash App y su ecosistema de Bitcoin, despedía a más de cuatro mil personas: casi la mitad de su plantilla global. La razón declarada no fue una crisis: fue la inteligencia artificial.
“La IA no reduce el trabajo. Lo transforma, lo acelera, y en los casos más honestos, lo reemplaza”. Así lo dejó claro Dorsey, mientras la acción de Block subía un 23% en after-hours. El mercado aplaudió. Cuatro mil personas recibieron su carta de despido.
Block no está solo. Amazon ha anunciado treinta mil despidos en dos oleadas en los últimos cinco meses, citando eficiencias de IA.
A su vez, Pinterest recortó el 15% de su plantilla en enero como parte de un “giro estratégico hacia la IA”.
Salesforce redujo su soporte de nueve mil a cinco mil personas.
Duolingo terminó contratos con el 10% de sus colaboradores porque, según su CEO, “la IA ya puede manejar las tareas de traducción”.
Dow, un fabricante químico —no una startup tecnológica—, eliminó cuatro mil quinientos puestos acelerando el uso de automatización.
Según la firma de recolocación laboral Challenger, Gray & Christmas, en 2025 las empresas atribuyeron explícitamente a la IA cincuenta y cinco mil despidos —más de doce veces la cifra de dos años antes. Y 2026 arrancó con veintiséis mil empleos tech eliminados solo en las primeras semanas del año. El patrón ya no es anecdótico, es una tendencia.
Dorsey fue explícito en algo que casi ningún CEO se atreve a decir: “No creo que seamos los primeros en llegar a esta conclusión. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde. Dentro del próximo año, creo que la mayoría harán cambios estructurales similares. Prefiero llegar allí honestamente y en mis propios términos que ser forzado a hacerlo de forma reactiva”.
Si tiene razón —y el comportamiento del mercado sugiere que los inversores así lo creen—, estamos ante el inicio de una reconfiguración laboral sin precedentes en tiempo de paz. No en décadas. En meses.
Block puede ser un caso atípico: una empresa rentable, con crecimiento sólido, que toma una decisión desde la fortaleza y no desde la crisis. O puede ser el primero de muchos.