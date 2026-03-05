Alerta en la paritaria alimenticia: Gremios rechazan oferta del 1,5% mensual y analizan medidas en fábricas
La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), conducida por el cordobés Héctor Morcillo, decretó el estado de alerta tras el fracaso en la última reunión paritaria del sector con la cámara empresaria FIPAA, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 244/94. El gremio rechazó la última oferta de los empresarios que no supera el 1,5% mensual.
La entidad gremial denunció que el Gobierno Nacional impulsa políticas de ajuste que restringen el consumo, reducen salarios y jubilaciones, y favorecen la importación de bienes de consumo final, con un claro perjuicio para el empleo y la producción nacional. Acusa además a algunos sectores empresarios de alinearse con estas medidas y especular con la baja de salarios.
La FTIA reiteró las graves dificultades que enfrentan los trabajadores del sector ante los sucesivos aumentos de precios en la canasta familiar y los servicios, lo que erosiona día a día el poder adquisitivo de sus ingresos. Frente a este planteo, la cámara empresaria respondió escudándose en las políticas oficiales y ofreció un incremento que no supera el 1,5% mensual, una propuesta que el gremio califica como un intento de trasladar el ajuste a los trabajadores de la alimentación y de ser funcional al Gobierno para “planchar” los salarios y contener la inflación.
En un contexto donde la inflación mensual se ubica en torno al 3% —con 2,9% en enero y estimaciones privadas entre 2,6% y 3,1% para febrero—, la oferta patronal representa una pérdida real significativa del poder de compra.
El último acuerdo alcanzado en el sector (CCT 244/94) fue en diciembre pasado, cuando la FTIA y la cámara empresaria FIPAA cerraron un incremento no remunerativo equivalente al 2,5% sobre las escalas salariales vigentes para ese mes. Dicha suma se incluyó para el cálculo de todos los conceptos salariales (como vacaciones, horas extras y aguinaldo), aunque fue no remunerativa solo a efectos previsionales, y pasó a integrar el salario básico remunerativo a partir de enero de 2026. La federación destacó entonces que el aumento respondía a preservar el poder adquisitivo de los salarios.
Ante la actual situación de estancamiento en las negociaciones —que comenzaron a fines de enero—, la FTIA resolvió convocar asambleas informativas y plenarios en sus distintas filiales para evaluar el panorama y definir acciones en defensa del poder adquisitivo salarial. Las distintas seccionales ya comenzaron a reunirse con delegados, ratificando en cada caso el estado de alerta y la necesidad de preservar los ingresos frente al deterioro inflacionario.
La conducción gremial había planteado con firmeza desde el inicio de las negociaciones la urgencia de actualizar las escalas salariales considerando el incremento de la inflación y los permanentes aumentos en los precios de los productos esenciales.
La próxima reunión —con las cámaras empresarias en el marco de la paritaria— está fijada para el miércoles 11 de marzo, instancia clave para analizar los pasos a seguir.
Los próximos días serán decisivos para el futuro de la negociación, con la posibilidad latente de conflictividad en las plantas alimenticias si no se logra una propuesta que contemple las demandas de los trabajadores.