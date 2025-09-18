Alerta: El Riesgo País trepa a 1.337 y los títulos argentinos caen hasta 8% tras otra dura derrota oficial en el Congreso
El Riesgo País vuelve a subir este jueves y alcanza los 1.337 puntos, mientras que los bonos y las acciones argentinas en Wall Street caen en torno al 8% y 5%, respectivamente, tras la doble derrota del Gobierno en el Congreso, en donde los diputados rechazaron los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario.
La reacción adversa de los mercados se suma a un contexto ya convulsionado por la volatilidad cambiaria que llevó al dólar oficial minorista en el Banco Nación a un récord de $1.485 y al mayorista al techo de la banda, al tocar en las últimas horas los $1.474,50.
Este último tipo de cambio de referencia se mantiene en ese valor luego de que el Banco Central interviniera y vendiera el miércoles USD 53 millones ante la ruptura del límite superior del esquema de flotación que rige desde abril, cuando se levantó el cepo. En tanto, el blue quebró la barrera de los $1.500 y se ubica en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.
Por su parte, los desplomes en los títulos de deuda eran encabezados antes del mediodía por el Bonar con vencimiento en 2035 (AL35D), con el 7,68%. Detrás se ubicaban el AL41D (-7,49%); AL29D (-7,16%); GD46 (-7,09%) y GD46D (-6,95%), mientras que el que sufría el menor recorte era el GD30D (-1,94%).
A su turno, los papeles de empresas locales que cotizan en la bolsa de Nueva York eran liderados por Transportadora Gas del Sur, con el 4,8%. Luego figuraban Banco Supervielle (-4%); BBVA (-3,9%); YPF (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3%).
El resto de las firmas mostraban retrocesos de entre 0,3% y 2,4%, mientras que las únicas que registraban alzas eran Mercado Libre (2,5%); Globant (1,3%) y Despegar (0,2%).
Hace 10 días, los papeles de empresas locales que cotizan en la bolsa de Nueva York se desplomaron más de 20% luego del revés que le asestaron los votantes a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses -donde el oficialismo perdió por 13 puntos con el peronismo-, por lo que la actividad de este jueves es una nueva prueba de fuego para el Gobierno cuando falta poco más de un mes para los comicios nacionales del 26 de octubre.