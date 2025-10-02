Alerta de Anmat por la venta de un medicamento para la diabetes que no está autorizado en la Argentina
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó en las últimas horas una advertencia por la presencia en una farmacia de un medicamento que no tiene autorización ni aval del organismo. Se trata de unidades de TIRZEC, indicado para el tratamiento en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, asociado a dieta y ejercicio.
Las autoridades de la ANMAT tomaron conocimiento, por medio de la firma Adium, de la venta del medicamento TIRZEC® tirzepatida 5 mg/0.5 ml, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA en una farmacia ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.
Según detalla el comunicado del organismo gubernamental, el medicamento no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización. Tampoco fue autorizado “ningún medicamento que contenga como activo farmacológico tirzepatida”, remarca.
Por su parte, la empresa Quimfa S.A., que sería su presunto elaborador, no se encuentra habilitado por la ANMAT para importar ni fabricar medicamentos.
ANMAT advierte que al desconocer su legitima procedencia y al no contar con la evaluación de la autoridad sanitaria nacional, el medicamento “deviene en peligro para la salud de los pacientes que se los pudieran administrar cayendo en el supuesto que se trata de un producto seguro”.
Además, insta al personal de salud, a los distribuidores y a la población en general a “verificar el stock de productos y en caso de contar con unidades de cualquier lote de este producto” contactarse con la Administración Nacional a través del correo electrónico pesquisa@anmat.gob.ar o comunicarse con ANMAT Responde, por correo a responde@anmat.gob.ar o por teléfono al 0800-333-1234.
El comunicado fue también compartido por la Confederación Farmacéutica Argentina.