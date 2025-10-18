Dramático hallazgo en Tierra del Fuego: aparecieron 26 orcas muertas en una playa del norte de la provincia
El hallazgo de 26 ejemplares muertos de un ecotipo muy raro de orca, conocido como “ecotipo D”, en una playa del norte de Tierra del Fuego, generó sorpresa en la comunidad científica por lo inusual del hecho, que carece de precedentes en la región y cuenta con muy pocos registros a nivel mundial.
El primer avistamiento se produjo cuando guardaparques provinciales detectaron dos ejemplares en Bahía San Sebastián, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica, durante un recorrido de rutina. Este descubrimiento activó la alerta del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet) y del Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA), que iniciaron un estudio detallado de la situación.
Semanas después, la sorpresa se multiplicó: veinticuatro orcas más de la misma variedad fueron encontradas varadas en una zona de difícil acceso al norte del golfo, lo que convirtió el hallazgo en un hecho extraordinario.
Las especialistas del IMMA registraron posición, sexo, edad, medidas corporales, fotografías y muestras de piel para su análisis en laboratorio. A simple vista, no se observaron signos de interacción con actividades humanas: los cuerpos no presentaban cortes, hematomas, traumatismos por embarcaciones ni marcas de redes o cabos de pesca.
Entre las hipótesis sobre la causa del varamiento se destacan factores naturales, como la desorientación provocada por la geografía y las mareas de la bahía. “La Bahía San Sebastián tiene muy poca pendiente y mareas de más de 17 metros. Si las orcas ingresaron con marea alta y bajó rápidamente, pudieron quedar atrapadas”, explicó Mónica Torres, técnica del equipo de guardaparques, en una radio local.
Otros posibles factores incluyen cambios climáticos, que alteran corrientes, temperatura y disponibilidad de presas, así como interferencias acústicas de embarcaciones o sonares que podrían afectar la ecolocalización de los animales.
Un hallazgo extraordinario
El “ecotipo D” de orca se caracteriza por una mancha postocular más pequeña, cabeza voluminosa y montura dorsal menos visible, y habita principalmente aguas subantárticas, por lo que su presencia masiva en costas fueguinas es fuera de lo común.
Asimismo, el número de ejemplares varados es inusual, ya que los registros globales de varamientos de este ecotipo son extremadamente escasos. Históricamente, se reportaron 17 animales en 1955 en la costa de Nueva Zelanda y 9 individuos en un varamiento en el Estrecho de Magallanes.